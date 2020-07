Présidence de l'OMC : Moon Jae-in demande le soutien de la Nouvelle-Zélande

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen et la Première ministre néo-zélandaise se sont entretenus hier au téléphone. Les deux dirigeants ont échangé sur plusieurs dossiers, dont l’élection du prochain patron de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).D’après le porte-parole de la Cheongwadae, Moon Jae-in a saisi cette occasion pour solliciter le soutien du pays d’Océanie au candidat de son pays, en l’occurrence sa ministre déléguée au Commerce extérieur, Yoo Myung-hee. Le chef de l’Etat l’a présentée comme la seule prétendante d’Asie-Pacifique, une experte du commerce international et la femme de la situation qui saura réformer l’institution de Genève et renforcer le système commercial multilatéral.Jacinda Ardern a répondu porter, elle aussi, un grand intérêt à la désignation du nouveau directeur général de l’OMC et être au courant des compétences et des qualifications de la ministre sud-coréenne.Leur conversation a aussi porté sur leur coopération dans la lutte contre le COVID-19, en particulier en matière de développement de vaccins, de leur production et de leur distribution équitable. A ce sujet, le leader sud-coréen a demandé une participation active de Wellington à l'Institut international du vaccin (IVI), basé à Séoul.La cheffe du gouvernement néo-zélandais a par ailleurs annoncé que le navire de soutien « Aotearoa », construit par l’entreprise sud-coréenne Hyundai, était récemment arrivé à bon port, profitant de cet appel pour remercier Moon.Une affaire de harcèlement sexuel présumé survenue il y a trois ans et dans laquelle est impliqué un diplomate sud-coréen, s’est elle aussi invitée à leur discussion. Ce diplomate, alors en poste à l’ambassade de Corée du Sud en Nouvelle-Zélande, est soupçonné de s’être livré à un comportement déplacé à l’encontre de l’un de ses collègues locaux.