Kim Hyun-chong : Séoul souhaite lancer le débat pour sa participation annuelle au G7 élargi

Photo : KBS News

Certains pays du G7, en particulier le Japon et l’Allemagne, s’opposent à l’idée du président américain Donald Trump d’inclure à leur groupe d’autres pays comme la Corée du Sud. Pourtant, celle-ci souhaite lancer des discussions en vue de prendre part, chaque année, à un sommet élargi. C’est ce que nous a appris le second adjoint au conseiller de la Maison bleue à la sécurité nationale.Invité hier sur le plateau du JT de 21 heures de la KBS, Kim Hyun-chong a précisé que la prochaine rencontre du G7 devrait se tenir le 31 août ou le lendemain à Washington. Selon lui, si le président Moon Jae-in s’y rend, il faudra une concertation sur le statut que son pays pourrait avoir afin de participer aux prochaines conférences.A propos de la visite à Séoul du président chinois, prévu initialement pour le premier semestre 2020, le conseiller adjoint présidentiel a annoncé qu’elle aurait lieu avant la fin de l’année.Questionné alors sur les possibles sujets de discussions entre Xi Jinping et Moon Jae-in, Kim a affirmé qu’ils devraient porter aussi sur les relations Pékin-Washington ainsi que sur le dossier nord-coréen. Il a aussi souligné l’importance de l’efficacité du groupe de travail sud-coréano-américain pour favoriser la coopération intercoréenne.