Park Jie-won prend officiellement la direction du NIS

Photo : YONHAP News

Si l’audition de confirmation du candidat au poste de directeur du Service national du renseignement (NIS) n’a pas convaincu, hier, le Parti du Futur Unifié (PFU), Moon Jae-in a malgré tout nommé officiellement Park Jie-won à la tête du NIS. Il prend ainsi officiellement ses fonctions aujourd’hui.Pour rappel, le PFU, le premier parti d’opposition, a boycotté la remise du rapport de la commission du renseignement, demandant au chef de l’État de suspendre cette nomination. La formation conservatrice soupçonne en effet Park d’avoir falsifié ses dossiers scolaires et d’avoir signé un accord secret avec la Corée du Nord, peu de temps avant le premier sommet intercoréen en 2000 à Pyongyang.Agé de 78 ans, Park Jie-won a été le secrétaire en chef du président Kim Dae-jung, et ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme sous son administration.