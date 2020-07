Corée du Nord : Washington et Canberra réaffirment leur soutien aux négociations nucléaires

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis et l’Australie ont réaffirmé leur soutien aux négociations nord-coréano-américaines en vue de dénucléariser la Corée du Nord. Des discussions qui restent pourtant suspendues.Les deux pays en ont fait part dans un communiqué commun sur les résultats de leurs nouvelles consultations ministérielles (AUSMIN), qui se sont déroulées hier à Washington. Leurs ministres des Affaires étrangères et de la Défense y ont pris part.A cette occasion, les deux alliés ont une nouvelle fois confirmé leur volonté d’appliquer scrupuleusement les sanctions internationales à l’encontre du régime de Kim Jong-un, afin de faire face aux menaces sécuritaires que représentent les programmes nucléaire et balistique du pays communiste et ses possibles provocations.A noter que l’administration Trump réclame toujours une avancée substantielle dans le processus de dénucléarisation du pays communiste pour reprendre le dialogue avec celui-ci, tout en l’appelant à revenir à la table des négociations.Par ailleurs, dans une conférence de presse donnée à l’issue de la rencontre, le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, a une nouvelle fois fait mention de la Corée du Sud comme un des pays qui coopéreraient avec Washington pour faire front commun contre la Chine.