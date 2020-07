L’Onu mène une enquête sur une possible coopération militaire Pyongyang-Caracas

Photo : YONHAP News

Le comité du Conseil de sécurité de l’Onu, qui veille à l’application des sanctions imposées à Pyongyang, poursuit son enquête sur une possibilité de coopération militaire et technologique entre la Corée du Nord et le Venezuela. C’est ce qu’a rapporté, hier, l’agence Reuters.Le groupe d’experts du comité a ouvert une enquête après la visite, en septembre dernier, dans le pays communiste et au Vietnam du président de l'Assemblée constituante du Venezuela, Diosdado Cabello, un proche du président Nicolas Maduro.A l’issue de ce déplacement, celui-ci a annoncé sur son compte Twitter que son pays était parvenu à de gigantesques accords de coopération avec les deux nations d’Asie dans différents domaines, dont le soutien militaire. Le président socialiste n’a pour autant pas précisé le nom de l’Etat qui avait promis sa coopération armée.Quoi qu’il en soit, selon l’agence britannique, le panel d’experts onusien a écrit à l’ambassadeur vénézuélien aux Nations unies à deux reprises, en octobre et en juin derniers. Dans ses lettres, il a averti qu’une telle coopération avec le régime de Kim Jong-un constituerait une violation des sanctions du Conseil de sécurité à son encontre.