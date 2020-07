Le Minjoo fait passer les nouveaux projets de loi sur l’immobilier en commissions parlementaires

Photo : YONHAP News

Les projets de loi qui font suite à la dernière législation sur l’immobilier ont été adoptés, hier, dans les commissions parlementaires dédiées. Le Minjoo, le parti présidentiel, a accéléré à marche forcée afin de les faire entériner le 4 août, dernier jour de la session extraordinaire en cours à l’Assemblée nationale.La commission de l’aménagement du territoire et des transports a approuvé les textes consistant à déclarer toute location d’un logement à l’Etat et à obliger à vivre au maximum cinq ans dans un appartement de la région métropolitaine dont le prix est plafonné.Du côté de la commission des finances, un total de trois lois sur l’immobilier ont été entérinées. Il s’agit d’accroître la taxe foncière globale jusqu’à 6 %, d’élever le taux d'imposition sur les gains en capital à 72 % au maximum lors d’une vente immobilière pour ceux qui possèdent plusieurs appartements, et de renforcer cette même imposition pour les sociétés.Enfin, la commission de l'administration et de la sécurité publique a traité la proposition de loi visant à hisser la taxe d’acquisition à 12 %, au maximum, pour juguler les donations de bien immobilier faites en détournant la loi.