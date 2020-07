Le moral des consommateurs en hausse pour le 3e mois consécutif

Photo : Getty Images Bank

Les consommateurs sud-coréens sont de plus en plus optimistes. D’après les données publiées par la Banque de Corée (BOK), l'indice composite de confiance des consommateurs (CCSI) s’est élevé en juillet de 2,4 points en glissement mensuel pour atteindre 84,2. Une augmentation pour le troisième mois de suite.Pour rappel, un niveau inférieur à 100 signifie que les pessimistes sont plus nombreux que les optimistes.D’après la BOK, cette embellie est attribuable aux dispositifs de soutien mis en place par le gouvernement face au COVID-19, notamment la vaste campagne de promotion des ventes, le « New Deal à la coréenne », le plan de relance et le troisième additif budgétaire.Plus précisément, l’indice du sentiment concernant l'économie intérieure actuelle a progressé de cinq points et celui sur la situation financière des ménages d’un point par rapport à juin.L’épargne des foyers actuelle et future ainis que la dette actuelle se sont maintenues au même niveau, mais les perspectives sur l’endettement se sont accrues d’un point.Enfin, les indices de perspectives sur les prix et sur les biens immobiliers ont pris respectivement trois et 13 points.