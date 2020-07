COVID-19 : réouverture progressive des établissements sportifs à Séoul

Photo : YONHAP News

Un total de 48 cas supplémentaires de COVID-19 ont été déclarés ces 24 dernières heures : 14 d’origine locale et 34 importés. Le nombre cumulé de patients est désormais porté à 14 251, dont 2 363 venant de l’étranger.Si le coronavirus continue de circuler, 29 établissements sportifs municipaux de Séoul, fermés en mai, rouvrent leurs portes les uns après les autres. C’est déjà le cas de deux stades à Mokdong. L’accès au gymnase de Jangchung et à la piscine de Jamsil ne sera plus bloqué à compter du 1er et du 3 août, respectivement. Bien entendu, la mairie de la capitale prépare des mesures de désinfection drastiques de ces espaces pour protéger la santé de leurs utilisateurs.Par ailleurs, le gouvernement a annoncé qu'il allait rapatrier près de 70 travailleurs sud-coréens qui demeurent encore en Irak. Ils sont attendus ce vendredi à Séoul.Autre mesure annoncée aujourd’hui par l’exécutif : les travailleurs étrangers temporaires, qui n’ont pu rentrer chez eux en raison de la réduction du trafic aérien, pourraient être autorisés à postuler à des emplois saisonniers pendant seulement trois mois. La décision finale n’a cependant pas encore été prise.Le ministère de l’Education a annoncé son intention d’inciter les étrangers scolarisés dans des universités sud-coréennes à suivre, au prochain semestre, des cours en ligne depuis leurs pays.