Corée du Nord : l’Unicef acheminera du matériel médical lié au paludisme et à la tuberculose

Photo : KBS WORLD Radio

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) fournira à la Corée du Nord des équipements médicaux nécessaires pour le traitement du paludisme et de la tuberculose.A en croire le site du Conseil de sécurité des Nations unies, l’organisation internationale a obtenu, le 24 juillet, une exemption des sanctions imposées à Pyongyang. Elle enverra pour 758 920 dollars de produits, comme des respirateurs artificiels et des matériels de réanimation cardiopulmonaire.La durée de l’opération est d’un an, contrairement aux six mois d’habitude accordés, du fait des conditions logistiques compliquées, sur fond de pandémie du COVID-19.Cette autorisation a été délivrée seulement trois jours après la demande de l’Unicef, une rapidité jamais vue.Christoph Heusgen, l'ambassadeur allemand à l'Onu, a déclaré dans le document d’agrément que les pays membres doivent respecter les restrictions du Conseil de sécurité sans pour autant limiter de manière excessive leurs activités humanitaires.