Droits de l’Homme : visioconférence entre le ministère de la Réunification et Tomas Ojea Quintana

Une visioconférence aura lieu demain entre le ministère sud-coréen de la Réunification et le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’Homme en Corée du Nord, Tomas Ojea Quintana.Cette réunion virtuelle devrait être largement consacrée aux inspections générales que le ministère envisage d’effectuer sur les 25 organisations enregistrées et liées majoritairement aux droits humains au nord du 38e parallèle. En effet, dans plusieurs entretiens récents avec la presse, le haut diplomate onusien a déjà annoncé son intention de contacter le gouvernement de Séoul afin de l’interroger en détails sur ces opérations, qui ont suscité des critiques au sein de la communauté internationale.Le ministère projette de fournir suffisamment d’explications pour convaincre celle-ci de comprendre sa position. Jusqu’à présent, il se défendait d’avoir décidé de mener ses inspections, après qu’une partie des ONG de transfuges nord-coréens aient repris les envois vers le nord de la péninsule de ballons portant des marchandises ou des messages hostiles au régime de Pyongyang.Séoul considère actuellement que ces initiatives risquent de menacer la vie et la sécurité des sud-Coréens qui habitent près de la frontière avec le Nord.