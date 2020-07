Financement des GI’s : le Parti démocrate américain s’en prend à Trump

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le Parti démocrate a préparé un avant-projet de ses programmes politiques en vue de la présidentielle de novembre. Le texte de près de 80 pages vient d’être dévoilé par le magazine Politico, basé à Washington.Dans celui-ci, les démocrates fustigent violemment les modalités de négociation de Donald Trump sur le financement du stationnement des GI’s en Corée du Sud. Ils précisent que le milliardaire républicain cherchait à extorquer de l’argent à l’allié sud-coréen, afin d’augmenter, de manière dramatique, les frais que celui-ci doit prendre en charge cette année, et ce malgré la crise nucléaire dans la péninsule.Les élus ajoutent que cela pèse sur l’alliance, qui est en conséquence confrontée à ses plus grandes épreuves depuis la fin de la guerre froide. Le parti souligne qu’il ne traitera jamais de cette manière les alliés de son pays et qu’il coopérera pour un partage équitable des coûts de défense.Au chapitre « stratégie Indo-Pacifique », il fait état des efforts pour renforcer la solidarité avec les principaux partenaires de la région, comme Séoul.