Séoul et Washington conviennent d’étendre leur accord de swap

Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) a annoncé l’extension de son accord de swap avec la Réserve fédérale américaine (Fed). Un dispositif qui permet aux banques centrales des deux pays de se prêter réciproquement des liquidités à court terme, lorsque l'une ou l'autre en a besoin.La BOK a précisé que cette décision était intervenue dans la nuit de mercredi à jeudi, en raison du décalage horaire, et qu’elle serait valable jusqu’au 31 mars prochain. Pour rappel, les deux institutions avaient signé le pacte en mars dernier pour une durée de six mois et à hauteur de 60 milliards de dollars. Son échéance devait donc arriver à son terme fin septembre.La banque centrale sud-coréenne a attribué ce renouvellement à l’incertitude qui plane toujours sur le marché des changes dans le sillage du COVID-19. Elle a ajouté s’attendre à ce que cette nouvelle mesure stabilise les marchés financiers du pays. Le gouvernement a donné le même son de cloche.Effectivement, dès le lendemain de la conclusion de ce nouveau contrat d’échange de devises en mars, alors en plein choc de la pandémie, le won sud-coréen est remonté face au billet vert et l’indice de référence de la Bourse de Séoul a enregistré sa plus forte hausse en 11 ans.La Banque de Corée envisage de fournir aux marchés des dollars supplémentaires, si nécessaire, via des appels d’offres ouverts.