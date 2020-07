La confiance des entreprises en hausse pour le 3e mois de suite

Photo : YONHAP News

Le moral des hommes d'affaires sud-coréens a enregistré une hausse pour le troisième mois consécutif. D’après les données publiées, aujourd’hui, par la Banque de Corée (BOK), l’indice de confiance des entreprises (BSI) a gagné quatre points en juillet par rapport au mois dernier, passant de 56 à 60. Cependant, il n’a pas encore retrouvé le niveau de la fin de l’année dernière, qui était de 76, avant la crise du COVID-19.Selon les secteurs, le BSI des industries manufacturières a grimpé de six points en un mois pour atteindre 57, soit la plus forte progression depuis octobre 2013. Les indices des autres industries, y compris le secteur des services, ont eux aussi progressé de deux points en s’élevant à 62.Par ailleurs, l’indice intégrant le BSI et l’indice de confiance des consommateurs (ESI) a bondi de 6,4 points pour afficher 69,5.