Samsung Electronics : bond de plus de 23 % du bénéfice d'exploitation au 2e trimestre

Photo : YONHAP News

Malgré la crise du COVID-19, Samsung Electronics a enregistré une belle performance au second trimestre.D’après l’annonce faite ce matin par le géant sud-coréen de l’électronique, son bénéfice d’exploitation entre avril et juin a atteint 8 146,3 milliards de wons, environ 5,8 milliards d’euros, soit son plus haut niveau depuis le quatrième trimestre 2018. Il s’agit également d’un bond de 23,48 % par rapport à la même période l’année dernière.Le bénéfice net a lui aussi augmenté de 7,23 % pour s’élever à 5 555,1 milliards de wons, l’équivalent de 4 milliards d’euros. Ce bon résultat est notamment attribuable à l’augmentation des ventes de semi-conducteurs, dont la demande a fortement progressé grâce à la généralisation des activités « à distance », que ce soit le travail, l’éducation, les loisirs ou le commerce.En revanche, son chiffre d’affaires a reculé de 5,63 % en glissement annuel, en affichant 52 966,1 milliards de wons, un peu moins de 38 milliards d’euros.