Les services secrets changent de nom et de rôle

Photo : YONHAP News

Le Service national du renseignement (NIS) va être rebaptisé « Service du renseignement et de la sécurité extérieure ». C’est ce qu’a été proposé, ce matin, lors d’une réunion tripartite entre le Minjoo, le parti au pouvoir, le gouvernement et le bureau présidentiel. Comme la nouvelle appellation l’indique, l’intervention du NIS dans la politique intérieure devrait être strictement limitée et les sanctions pénales renforcées au cas où ses agents commettent des actes illicites en se mêlant des affaires politiques de l'Etat.Quant à la réforme du Parquet, le pouvoir envisage de réduire à six le nombre des domaines dans lesquels les procureurs peuvent entamer directement une investigation. Il s’agit des affaires liées à la corruption, à l’économie, aux fonctionnaires, aux élections, à l’industrie de la défense et aux désastres de grande ampleur.Par ailleurs, si le ministère public et la Police affichent des positions différentes au cours d’une enquête, ils seront obligés de mener des concertations avant de reprendre l’investigation. Il a été également décidé d’élaborer de nouvelles règles garantissant la protection des droits de l’Homme et une procédure légale sur les mêmes critères applicables à la fois aux forces de l’ordre et au Parquet.Enfin, concernant la réforme de la Police, il est question de mettre en place des effectifs locaux à l’échelle des provinces et des grandes villes, et non plus au niveau seulement des municipalités.L’exécutif et le Minjoo souhaitent faire adopter à l’Assemblée nationale ces trois projets de réformes le plus rapidement possible.