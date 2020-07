COVID-19 : les ALE permettent à la Corée du Sud de maintenir son excédent commercial

Photo : YONHAP News

En dépit de la crise du COVID-19 qui frappe de plein fouet les échanges commerciaux mondiaux, la Corée du Sud a continué d’enregistrer, au premier semestre, un excédent vis-à-vis des pays avec lesquels elle a signé des accords de libre-échange (ALE).En effet, le pays du Matin clair a affiché un surplus de 19,9 milliards de dollars sur les six premiers mois de l’année avec ces partenaires, alors qu’il a essuyé un déficit de 9,1 milliards de dollars avec les autres nations. Ainsi, son excédent commercial s’élève à 10,8 milliards de dollars.Plus précisément, les exportations totales ont chuté de 11,3 % en un an à 24,06 milliards de dollars. Mais l’ampleur de la réduction avec les pays signataires d’ALE était moins importante, soit une baisse de 10,2 % contre 14,3 % avec les autres Etats.Côté importations, l’effet des traités commerciaux bilatéraux a été plus palpable. Les importations en provenance des pays ayant signé un pacte avec Séoul n’ont reculé que de 2,7 %, contre une régression de 20 % avec le reste du monde.Pour information, sont actuellement en vigueur en Corée du Sud 16 accords de libre-échange avec 57 pays.