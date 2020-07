Intempéries : un mort et plusieurs logements inondés dans le centre du pays

Photo : YONHAP News

A cause des pluies diluviennes qui se sont abattues dans la nuit de mercredi à jeudi sur la région de Chungcheong, dans le centre du pays, allant jusqu’à 80 mm par heure, des dégâts humains et matériels ont été constatés. Daejeon, la plus grande ville de la région est particulièrement touchée.28 appartements ont été complètement inondés et 130 habitants ont dû être secourus d’urgence par canots. Malheureusement, l’un d’entre eux, un homme d’une cinquantaine d’années, est décédé à l’hôpital. La police a également porté assistance à trois véhicules coincés dans un passage sous terrain. En tout, 85 maisons, 55 voitures, la salle d’urgence d’un hôpital et un marché traditionnel ont été touchés par les fortes précipitations.Et ce n’est pas tout. Des éboulements ont engendrés d’importants dégâts. Des voitures qui stationnaient dans un complexe d’appartements ainsi que deux voies routières au pied d’une montagne, ont été recouvertes.Dans la ville administrative de Sejong, un camion a été renversé et dans la province de Chungcheong du Sud, les parkings de deux immeubles de logement ont été submergés.Les pluies devraient continuer de tomber dans cette région jusqu’à demain matin. Météo-Corée prévoit des précipitations allant jusqu’à 200 mm.