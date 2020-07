Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens peuvent souffler un peu. Après plusieurs jours sous la pluie, le soleil réapparaît temporairement ici et là, même si d’épais nuages gris sont encore présents.Les éphémères apparitions de ciel bleu permettent aux températures de remonter. Les maximales montent jusqu’à 28°C à Busan et à Daejeon, 29°C à Séoul, 31°C à Daegu, et enfin 33°C sur l’île de Jeju.Cette accalmie ne devrait cependant pas durer. Météo-Corée prévoit un retour des pluies dès demain matin un peu partout sur le territoire. Seuls Jeju et le sud-est seront épargnés.