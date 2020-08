Cyberattaque : l’UE sanctionne les auteurs nord-coréens, chinois et russes

Photo : KBS News

L'Union européenne (UE) a annoncé, hier, ses premières sanctions contre six personnes et trois entités de nationalités nord-coréenne, chinoise et russe, impliquées dans diverses cyberattaques. C’est la première fois que ce groupe des 27 États européens punit la cybercriminalité.Concernant la Corée du Nord, Chosun Expo est inscrite sur la liste noire de l’UE. C’est une société-écran liée au « Lab110 », une cellule de renseignements de l’armée nord-coréenne. Elle serait basée dans le royaume ermite ainsi qu’en Chine pour mener ses activités illicites.Selon le Conseil de l'UE, cette firme est sanctionnée parce qu’elle a apporté un soutien financier, technique ou matériel à diverses cyberattaques. Elle est impliquée dans l’opération « Wanna Cry » qui a frappé le monde entier en mai 2017 aux moyens de logiciels malveillants, l’attaque contre les autorités financières polonaises, le piratage de Sony Pictures Entertainment ou encore le cyber-vol d’argent auprès de la Banque centrale du Bangladesh.Les sanctions européennes visent également le GRU, le renseignement militaire de la Russie, et quatre de ses ressortissants y travaillant. Ils sont accusés d’avoir tenté de pirater le système wifi du siège de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) basé à la Haye. Une entreprise chinoise et deux ressortissants chinois sont pour leur part sanctionnés pour leur implication dans des cyberattaques orchestrées contre les systèmes informatiques et de télécommunication de nombreuses entreprises autour du globe.Les sanctions consistent à interdire aux incriminés l’accès au territoire de l'Union européenne et à geler leurs avoirs. En outre, il est interdit aux personnes et aux entités de l'UE de mettre des fonds à leur disposition.