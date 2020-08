Production, consommation, investissement : triple hausse en juin

Photo : KBS News

Bonne nouvelle pour l’économie sud-coréenne. Les trois principaux indicateurs économiques relatifs à la production, à la consommation et à l’investissement ont tous enregistré, en juin, une augmentation.Selon les données publiées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), la production industrielle a augmenté de 4,2 % par rapport au mois précédent. Les secteurs minier et manufacturier ont notamment contribué à cette belle performance avec un bond de 7,2 %. Les services ont eux aussi connu une progression. D'après un responsable du Kostat, le rebond des exportations aurait en particulier contribué à cette reprise de la production.Du côté de la consommation, les ventes des détaillants se sont accrues de 2,4 % en valeur sur un mois. Et du côté des investissements dans les équipements et dans la construction, ils ont progressé respectivement de 5,4 % et de 0,4 %.