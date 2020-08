COVID-19 : 36 nouveaux cas et le décès d’un employé au consulat sud-coréen à Cebu

Photo : KBS News

En 24 heures, la Corée du Sud compte 36 nouveaux cas de COVID-19, soit le double de la veille : 14 contaminations locales et 22 importées.Ce matin, 72 travailleurs sud-coréens ont été rapatriés d’Irak et 31 d’entre eux ont signalé des symptômes suspects identiques à ceux du nouveau coronavirus.Alors que le risque de propagation dans le pays augmente à cause des arrivants de l’étranger contaminés, l’exécutif compte vérifier si le domicile déclaré par les immigrants lors de leur entrée sur le sol sud-coréen correspond bien à leur lieu réel de résidence. Dans le cas où l’adresse est jugée inappropriée pour un auto-confinement, les individus seront placés à l’isolement dans un établissement désigné.D’autre part, un employé du consulat de Corée du Sud à Cebu, aux Philippines, a été testé, lundi, positif au COVID-19 après son décès. Trois autres membres du personnel de cette mission diplomatique ont ensuite été diagnostiqués positifs. Une dizaine d’employés sud-coréens ont subi un test et se sont mis à l’isolement. La mission restera fermée provisoirement jusqu’au 7 août.