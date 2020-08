APD : la Corée du Sud débloque 4,2 millions d’euros pour aider 6 pays

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud fournira une aide de 6 milliards de wons, soit 4,2 millions d’euros, à six pays en développement dans le cadre de ses projets de coopération dans les domaines du numérique, de l’écologie et de la lutte contre le COVID-19.D’après l’annonce faite aujourd’hui par le ministère des Finances, cette aide publique au développement (APD) va être distribuée via deux fonds de coopération avec la Banque mondiale : Korea-World Bank Partnership Faculty (KWPF) et Korea-IFC Partnership Program (KIPP).Dans le détail, à travers le KWPF, Séoul accordera des assistances techniques à l’Ouganda pour l’amélioration du rendement agricole, et au Kirghizstan, pour un programme de formation visant à renforcer ses capacités numériques.Par le biais du KIPP, le gouvernement offrira au Vietnam et au Cambodge des soutiens techniques sur les énergies renouvelables visant à relancer la productivité agricole et manufacturière. Pour la Colombie, le projet servira à épauler sa lutte contre le COVID-19. Et enfin, en faveur d’Haïti, la Corée du Sud compte aider les entreprises du textile à produire des équipements de protection personnelle (PPE) tels que des masques.