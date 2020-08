Météo : le calme avant la pluie

Photo : YONHAP News

Séoul passe la journée sans une goutte d’eau, fait rare pour être remarqué ces derniers temps. Le soleil a même tapé fort en milieu de journée, faisant grimper le thermomètre. Mais l’humidité laisse comprendre que les pluies devraient revenir rapidement. Le reste du pays peut également profiter de quelques éclaircies.Le mercure est donc remonté un peu partout pour atteindre des températures de saison. Les maximales montent jusqu’à 29°C à Séoul, 30°C à Daejeon et à Busan, et enfin 33°C à Daegu et sur l’île de Jeju.Dès demain matin, des précipitations sont attendues dans le nord-ouest du territoire. Elles s’étendront jusque dans le centre ouest. Dimanche, la capitale sera une nouvelle fois les pieds dans l’eau alors que la côte sud-est sera sous un beau ciel bleu.Par ailleurs, l’Administration météorologique de Corée estime que le jangma, la saison des pluies, se terminera autour du 10 août. La canicule, quant à elle, débutera aujourd’hui et s’étendra jusqu’à la mi-août.