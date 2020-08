Les intempéries font 1 mort, 1 blessé et 150 sinistrés dans le centre du pays

Photo : KBS News

Les fortes pluies qui se sont abattues, hier, sur Daejeon, grande ville située dans le centre du pays, et la province de Jeolla du Nord, juste au sud-ouest, ont provoqué des dégâts humains et matériels. D’après la cellule d’urgence centrale, un quinquagénaire est décédé dans un immeuble résidentiel partiellement inondée à Daejeon et un autre a été légèrement blessé suite à une électrocution. 150 habitants de 87 foyers ont dû être mis à l’abri.Par ailleurs, 57 maisons et magasins, 199 voitures et 22 parkings ont été submergés. 230 cas d’endommagement de route ont également été signalés dans la région.Et ce n’est pas tout. Un total de 1 104 hectares de terrains agricoles ont été inondés, dont 398 dans la province de Jeolla du Sud, 212, dans celle de Gyeonggi et 212 dans le Jeolla du Nord.Dans ce contexte, les autorités concernées se tiennent sur le qui-vive pour prévenir d’éventuels préjudices supplémentaires, car Météo-Corée prévoit de nouvelles précipitations tôt demain matin dans le centre.