Le Kospi en baisse, le Kosdaq en hausse. Les deux indices de la Bourse de Séoul ne sont pas sur la même longueur d’onde en cette fin de semaine. Le premier, référence, chute de 0,78 %, soit 17,64 points, pour descendre à 2 249,37 points. Le second, qui regroupe les valeurs technologiques, gagne 0,14 %, soit 1,11 point, et atteint 815,30 points.Du côté des devises, le won sud-coréen poursuit sa chute face à la monnaie européenne mais se reprend face au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 415,92 wons (+12,26 wons), et le dollar américain 1 191,30 wons (-3,10 wons).