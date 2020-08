Fortes précipitations : 6 morts et 8 disparus

Photo : YONHAP News

Les pluies torrentielles qui s’abattent sur le centre de la Corée du Sud depuis le 1er août ont provoqué d’importants dégâts matériels et humains. La cellule d'urgence centrale recensait, à 6h ce matin, six morts dans l'ensemble du territoire.Effectivement, un homme d'environ 80 ans a été emporté, samedi, par les eaux du ruisseau Dorim à Séoul. Bien que secouru, il n'a pas survécu. Le lendemain, un fermier d’une cinquantaine d’années a été enseveli par une coulée de boue à Anseong, dans la province de Gyeonggi, entourant la capitale.Les quatre autres décès ont été recensés dans la province de Chungcheong du Nord. On y compte également huit personnes disparues ainsi que 800 sinistrés venues de 486 foyers. Dans tout le pays, quelque 1 500 individus ont dû être mis à l'abri.Dans ce contexte, le gouvernement a monté d'un cran, hier à 15h, son niveau d’alerte pour atteindre le niveau maximal. Ainsi, l'exécutif et les collectivités locales peuvent mobiliser toutes leurs capacités afin de prévenir et de rétablir d'éventuels préjudices.