Les Emirats arabes unis démarrent la 1ère centrale nucléaire du monde arabe

Les Emirats arabes unis (EAU) ont procédé, avec succès, à la mise en service en essai du premier réacteur nucléaire à usage pacifique de la région arabe, dans la centrale de Barakah. C'est ce qu'a tweeté cheikh Mohammed Bin Rachid Al-Maktoum. Chargé en combustible, le réacteur est ainsi entré dans une phase d'opération expérimentale.Pour le vice-président et Premier ministre des EAU, l'ultime objectif est de construire au total quatre réacteurs du genre pour produire environ 25 % des besoins du pays. Et d'ajouter que son pays avait réussi à procéder à la fission nucléaire et se propose déjà à explorer la galaxie.Située à environ 270 km à l'ouest d’Abou Dhabi, la centrale de Barakah est constituée de quatre réacteurs de conception sud-coréenne. Ces engins de type APR-1400 à eau pressurisée peuvent produire au maximum 5 060 mégawatts. C'est un consortium dirigé par la compagnie sud-coréenne d'électricité Kepco, qui a remporté, en décembre 2009, ce gigantesque contrat nucléaire. La construction du premier réacteur a démarré en juillet 2012.L'exploitation commerciale débutera, au plus tôt, dans le courant de cette année.