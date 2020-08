ONU : Pyongyang finance son programme nucléaire grâce aux transbordements illicites

Photo : YONHAP News

Selon un rapport publié par le panel d’experts du comité des sanctions contre la Corée du Nord du Conseil de sécurité des Nations unies, le régime de Kim Jong-un poursuit le développement de ses armes nucléaires et balistiques. Ce dernier est possible grâce à l’argent gagné via les transbordements illicites de produits pétroliers et de charbon. C’est ce qu’a fait savoir, hier, la chaîne japonaise NHK. Le rapport précise que Pyongyang continue d’améliorer sa capacité et ses équipements dans le but de mettre au point un missile balistique équipé d’une ogive nucléaire.A noter que le pays communiste échappe à l’interdiction d’exporter du charbon imposée par l’Onu grâce aux transbordements illicites depuis mars 2020. Il importe illégalement des produits pétroliers raffinés au-delà de la quantité autorisée par l’institution internationale.Le document pointe également le fait que les membres des Nations unies n’ont pas tous respecté leur obligation de rapatrier, avant décembre 2019, les travailleurs nord-coréens qui résident dans leur pays respectif.Exprimant ses inquiétudes profondes concernant cette situation, le comité a exhorté chaque nation à mettre en place pleinement l’ensemble des sanctions prises à l’encontre de Pyongyang.