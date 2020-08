COVID-19 : seulement trois cas domestiques

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a rapporté ce lundi 23 malades supplémentaires en 24 heures. Le nombre total des contaminations atteint 14 389, dont 301 décès. Parmi les 20 nouveaux patients venant de l'étranger, 14 sont de nationalité sud-coréenne et six étrangers, dont quatre arrivés du Bangladesh, quatre de Russie et deux du Japon. Notons que seulement trois nouveaux malades domestiques ont été recensés, soit le nombre le plus bas depuis 87 jours. L'épidémie semble ralentir dans les provinces.Cependant, des infections sporadiques se poursuivent dans la région métropolitaine de Séoul. Un café situé dans le sud de la capitale est ainsi devenu un nouveau centre de contamination, avec neuf individus testés positifs et une maison de retraite de l’arrondissement de Gangseo a recensé deux malades supplémentaires.Les vacances d'été constituent une période critique dans la lutte contre la pandémie pour les autorités sanitaires du pays, qui recommandent donc des mesures renforcées pour les vacanciers comme le font les plages de la province de Chungcheong du Sud. En effet, six sites balnéaires de cette région procèdent à un contrôle général de la température corporelle et délivrent un bracelet qui atteste la température normale de son porteur. Les baigneurs s'y voient par ailleurs interdits de boire de l'alcool ou de manger après 19h.