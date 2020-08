Exportations : baisse à un chiffre en juillet

Photo : KBS News

La Corée du Sud a affiché, en juillet, une baisse à un chiffre de ses exportations, une première depuis quatre mois. Selon les données publiées samedi par le ministère de l'Industrie et du Commerce extérieur, le montant des ventes à l’étranger a atteint 42,83 milliards de dollars, soit un recul de 7 % en glissement annuel. Le montant moyen des exportations par jour compte tenu du nombre de jours travaillés, s’est élevé à 1,71 milliard de dollars, une baisse également égale à 7 %.Rappelons que le pays du Matin clair a enregistré une chute à deux chiffres de ses exportations depuis le mois d’avril, lorsque la régression était de 25,5 %.Dans un contexte où le résultat de la vente des 15 produits phares reste morose, six articles sont passés en positif : la bio santé (47,0 %), les ordinateurs (77,1 %), les semi-conducteurs (5,6 %), les navires (18,0 %), l’électroménager (6,2 %) et les appareils de communication sans fil (4,5 %).Les expéditions étaient principalement en progression en Chine (2,5 %) et aux Etats-Unis (7,7 %). En revanche, les exportations à destination de l’Europe ont reculé de 11,1 %. Dans les autres régions, la baisse s’est maintenue : l'Asean (-14,6 %), le Japon (-21,5 %), l'Amérique centrale (-18,4 %).Quant aux importations, elles ont enregistré, en juillet, un recul de 11,9 % avec un montant total de 38,56 milliards de dollars. Le solde de la balance commerciale était par conséquent positif pour le troisième mois de suite, avec un excédent estimé à 4,27 milliards de dollars.