E-commerce : Séoul et Pékin décident de multiplier leurs échanges

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et la Chine vont créer une commission consacrée au e-commerce dans le cadre de leur accord de libre-échange (ALE), entré en vigueur en décembre 2015, afin de promouvoir l’économie sans contact. Cette décision a été prise aujourd'hui lors de leur troisième commission collective, tenue par visioconférence, à l'occasion du sixième anniversaire de cet ALE. C’est ce qu’a annoncé le ministère sud-coréen de l'Industrie et du Commerce extérieur. A noter que le volume du commerce entre les deux voisins a progressé de 18,2 % en 2018 par rapport à 2015.Lors de cette réunion virtuelle, Séoul et Pékin se sont mis d’accord pour créer une commission du commerce en ligne et afin d'assurer une grande liberté dans les domaines du service et des investissements, dont les négociations sont en cours. Ils s’efforceront également de renforcer la coopération économique et de maintenir les relations commerciales bilatérales avec une approche mutuellement bénéfique.La partie sud-coréenne a également demandé à la Chine de respecter la propriété intellectuelle, surtout dans le domaine des contenus audiovisuels. De son côté, l’empire du Milieu a sollicité la coopération du pays du Matin clair en matière de prévention sanitaire.