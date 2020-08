Spéculation immobilière : contrôle fiscal renforcé auprès des étrangers

Photo : YONHAP News

Le fisc sud-coréen vient de lancer un contrôle auprès des étrangers qui spéculent sur l’immobilier en Corée du Sud. Certains d’entre eux sont accusés d’avoir dissimulé leurs biens fonciers.Un Américain quadragénaire a par exemple acheté 42 appartements dans la région métropolitaine ces deux dernières années. Selon l’enquête menée par le fisc, il n’a pas déclaré ses revenus locatifs. Idem pour un étudiant chinois trentenaire qui a acquis huit appartements à Séoul, Incheon et Busan. Ses loyers mensuels sur sept logements n’ont pas été signés auprès des autorités compétentes.Le nombre d’appartements acquis par des étrangers est passé d’environ 5 300 à 7 300 entre 2017 et 2019. Parmi eux, 65 individus possèdent plus de quatre logements. Les propriétaires de nationalité étrangère qui n’ont jamais habité dans leurs maisons situées en Corée du Sud représentent 32,7 %.Estimant que les étrangers participent à la formation de la bulle spéculative sur le marché immobilier, le fisc renforcera ses contrôles et traquera les auteurs de fraude basés à l’étranger.