Les collégiens indiens vont apprendre le coréen en 2e langue étrangère

Photo : YONHAP News

L’Inde a décidé de faire du coréen une seconde langue étrangère dans les établissements secondaires. C’est ce qu’a annoncé le gouvernement indien. Selon sa nouvelle politique d’éducation, le coréen, le thaïlandais et le portugais ont rejoint la liste des langues étrangères enseignées aux collèges et lycées.Actuellement, la langue coréenne est enseignée dans 15 écoles pilotes. Elle est donc devenue une matière officielle dans le système éducatif indien. A mesure que les élèves apprenant le coréen se multiplient, la langue du pays du Matin clair pourra y devenir l’une des épreuves de l’examen d’entrée à l’université.Face à ce changement, l’ambassade sud-coréenne et le Centre culturel coréen en Inde projettent de former des professeurs de langue coréenne qui seront envoyés dans les écoles locales.Dans la foulée, les autorités indiennes ont retiré le chinois de leur liste des langues étrangères enseignées. Cette décision s’explique par l’animosité qui monte entre New Delhi et Pékin, suite à une violente confrontation mi-juin entre des troupes armées des deux pays, le long de leur frontière commune dans l’Himalaya. Plus de 20 soldats indiens sont morts.