Photo : YONHAP News

Une grande partie de la Corée du Sud est toujours touchée par des pluies intenses et continuelles provoquant de nombreux dégâts matériels mais aussi humains. Le sud du pays est épargné avec des éclaircies ici et là.Les températures sont bien en-dessous des 30°C dans les régions touchées par les précipitations, alors que la côte sud entre pleinement dans l’été. Le mercure ne monte pas plus haut que 26°C à Séoul et 28°C à Daejeon, alors qu’il est à 30°C à Busan, 33°C sur l’île de Jeju et enfin 34°C à Daegu.Demain, Météo-Corée annonce un temps quasiment identique, avec de la pluie sans arrêt au nord et du soleil avec quelques passages nuageux dans le sud.