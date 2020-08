Fortes précipitations : niveau d'alerte maximale maintenu

Photo : YONHAP News

Suite aux fortes pluies qui frappent depuis samedi dernier la Corée du Sud, le débit du barrage de Paldang, le plus proche de Séoul, ne cesse d'augmenter pour atteindre, cet après-midi, 12 000 tonnes par seconde. Il s'agit d'un cas exceptionnel, car ce chiffre n’a dépassé les 10 000 tonnes que deux fois en cinq ans.Face à cette crue, le passage du pont Jamsu, qui traverse le Han en plein cœur de la capitale, est interdit depuis hier. Les accès aux 16 rivières reliées au fleuve sont coupés et plusieurs tronçons de voies principales qui longent les berges de ce fleuve sont fermés.Ces précipitations ont provoqué un grand nombre de dégâts matériels et humains. La cellule d'urgence centrale a recensé, ce matin à 10h 30, six morts, six blessés et neuf portés disparus. Mais depuis, elle a identifié trois nouveaux décès et un blessé supplémentaires.Dans ce contexte, le gouvernement a monté d'un cran, hier à 15h, son niveau d’alerte pour atteindre le degré maximal. Ainsi, 21 000 fonctionnaires sont en situation d'urgence pour prévenir et rétablir d'éventuels préjudices.