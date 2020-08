Financement des GI’s : Donna Welton nommée nouvelle négociatrice en chef américaine

Photo : YONHAP News

On connaît maintenant le nom de la personne qui conduira désormais la délégation américaine chargée de négocier le financement de la présence des GI’s en Corée du Sud et dans d’autres pays. Il s’agit de Donna Welton. Elle succédera donc à James DeHart, nommé la semaine dernière coordinateur pour la région Arctique. C’est ce qu’a annoncé le porte-parole du département d’Etat américain.Diplomate de carrière, elle a travaillé au Japon, en Indonésie et aux Nations unies et plus récemment à Kaboul, la capitale de l’Afghanistan. D’après le ministère américain, la nouvelle négociatrice en chef est polyglotte. Elle parle couramment le japonais et a aussi appris le coréen, l’indonésien, l’allemand et le finlandais.Pour rappel, après plusieurs mois de discussions, Séoul et Washington semblaient avoir trouvé, en mars, un compromis sur les frais à partager cette année pour le maintien des 28 500 soldats américains dans le sud de la péninsule. Le gouvernement sud-coréen aurait alors proposé de les augmenter de 13 %. Une proposition rejetée par le président Donald Trump qui réclame, lui, une revalorisation de presque 50 %.