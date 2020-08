COVID-19 : l’OMS verse 940 000 dollars à la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a fourni pour 940 000 dollars de matériels à la Corée du Nord au cours du premier semestre pour la soutenir dans sa lutte contre le COVID-19. C’est ce que nous a appris Radio Free Asia (RFA) en citant son rapport concernant la prévention de l’épidémie virale.A en croire le document, l’organisme international a octroyé environ 320 millions de dollars à 58 pays entre février et fin juin. La somme versée pour le royaume ermite représente 0,3 % du total.Le pays qui a profité du plus de cette aide financière était l’Iran avec 75 millions de dollars. Viennent ensuite le Nigéria et la République du Congo.L’OMS a acheminé 1 000 kits réactifs de diagnostic par amorce et sonde ainsi que 900 équipements de protection individuelle dans le pays communiste. Jusqu’au 16 juillet, 1 211 habitants ont pu subir un test grâce à ce soutien. Tous ont été testés négatifs.