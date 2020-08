Travail forcé : fin du délai de deux mois pour la vente des avoirs de NSSM

Photo : KBS News

C’est à partir d’aujourd’hui que la vente des avoirs en Corée du Sud de Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. (NSSM) est possible, juridiquement parlant. En effet, le délai des procédures préalables à cette opération est arrivé à son terme à minuit ce matin.Ce groupe japonais a été sanctionné, en 2018, par la Cour suprême sud-coréenne, à indemniser quatre travailleurs sud-coréens employés dans ses usines pendant la Seconde guerre mondiale. Il a pourtant refusé la condamnation. Un rejet qui a amené les plaignants à déposer cette fois une demande de saisie de quelque 80 000 actions de PNR, une coentreprise que le conglomérat a créée avec le sidérurgiste sud-coréen Posco, basé à Pohang, pour se faire dédommager.Faute toujours de réponse de la part de la firme nippone, le tribunal compétent de Pohang a décidé, en juin, d’avoir recours à un dispositif inouï lui permettant de confisquer les actifs, avec un délai fixé au 4 août à minuit.Le tribunal procédera désormais à l’évaluation de la valeur de ces titres et attendra l’avis de la firme nippone par le biais du même dispositif, avant d’ordonner leur vente officielle. Ces procédures prendront donc, elles aussi, au moins deux mois.Avant même la fin du délai en question, le gouvernement de Tokyo avait promis de nouvelles mesures de représailles. Une menace qualifiée d’illicite et d’irraisonnable par la défense des victimes du travail forcé.