Les prix à la consommation repartent à la hausse

Photo : YONHAP News

L’indice des prix à la consommation s’est accru de 0,3 % en juillet avec 104,86 points, la première augmentation en trois mois.D’après l’Institut national des statistiques (Kostat), son taux de croissance a frôlé 1 % l’année dernière avant de franchir ce seuil entre janvier et mars 2020. Cependant, suite à la crise du COVID-19, il est retombé pour tourner autour de 0 %. En mai et juin, il s’est établi à -0,3 % et 0 %.Le rebond du mois dernier reste tout de même léger en raison de la baisse des cours du pétrole et le ralentissement de la progression du secteur de la restauration. Les politiques d’éducation gratuite mises en œuvre progressivement depuis septembre 2019 y ont également joué un rôle.Dans le détail, les produits agricoles, halieutiques et d’élevage ont connu une progression de 6,4 %, alors que les produits manufacturés ont régressé de 0,4 %. Les prix du baril ont dégringolé de 10,2 % et ceux de l’électricité, de l’eau et du gaz de 4,5 %. Quant aux services, ils n’ont cru que de 0,2 %. Enfin, concernant les services publics, ils ont diminué de 1,9 % et les prix des restaurants ont progressé de 0,6 %.