Plan logement : une nouvelle panoplie de mesures axées sur les offres dans la région de Séoul

Photo : YONHAP News

Attendue depuis des semaines, une nouvelle série de mesures gouvernementales destinées à stopper la flambée des prix de l’immobilier dans la région de Séoul a été dévoilée aujourd’hui. C’est un catalogue de mesures réglementaires concernant cette fois l’offre de 132 000 nouveaux logements.D’abord, 33 000 seront construits dans plusieurs espaces appartenant à l’Etat, comme le terrain de golf à Taereung, dans le nord de la capitale, ou encore l’ancien complexe ministériel de Gwacheon, en banlieue sud de Séoul.L’exécutif a également décidé d’augmenter de 300 à 500 % ce qu’on appelle le coefficient d’occupation des sols. Celui-ci autorise désormais la construction de tours allant jusqu’à 50 étages, en cas de reconstruction de complexes de vieux appartements et de maisons vétustes, mais seulement par les promoteurs-constructeurs publics. Ce plan permettra d’offrir 24 000 logements supplémentaires.Le gouvernement projette enfin de construire 70 000 nouveaux appartements dans les villes nouvelles actuellement en préparation et 5 000 autres via le réaménagement de logements sociaux.