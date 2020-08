Rapport secret de l’Onu : Pyongyang continue le développement de son arme nucléaire

Photo : KBS News

Un rapport confidentiel des Nation unies révèle que Pyongyang poursuit le développement de son arsenal nucléaire. Selon l’agence de presse Reuters, ce dossier a été rédigé par le panel d'experts du comité des sanctions contre la Corée du Nord du Conseil de sécurité de l’Onu.Ce document dévoile que plusieurs pays estiment que la Corée du Nord aurait réussir à concevoir un arme nucléaire miniaturisée, pouvant être intégrée dans l’ogive de missiles balistiques, et que ses six derniers essais y auraient contribué.Le compte rendu indique que le royaume ermite poursuit son programme nucléaire, notamment la production d’uranium hautement enrichi et la construction d’un réacteur expérimental à eau légère. Un Etat membre considère que le pays communiste continue par conséquent de produire des armes nucléaires. Ce rapport secret, dont la version n’est que provisoire, a été remis, hier, au Conseil de l’Onu.La NHK a couvert ce sujet avant-hier. Selon la radio-télévision publique japonaise, le régime de Kim Jong-un a relancé ses exportations de charbon en mars dernier, en dépit des sanctions onusiennes, via des transbordements illégaux.