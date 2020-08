COVID-19 : Pékin cherche à relancer sa coopération avec Séoul

Photo : KBS News

Face à l’escalade spectaculaire des tensions entre Washington et Pékin, ce dernier cherche à améliorer ses relations avec Séoul, qui est pourtant l’allié du premier.Les mesures en ce sens se précisent. A en croire des sources du gouvernement chinois, l’empire du Milieu commencera demain à recevoir les demandes de visa des sud-Coréens qui veulent se rendre en Chine pour étudier ou pour travailler, ainsi que de ceux qui ont un titre de séjour valide.Le pays du Matin clair est le premier Etat pour lequel Pékin assouplit ses restrictions en matière de visa, alors qu’il a suspendu, fin mars, l’entrée sur son territoire à la plupart des étrangers, afin d’empêcher la propagation du COVID-19.Il y a plusieurs raisons qui expliquent cela : la situation sanitaire de l'épidémie est relativement stable dans les deux pays, il y a une nécessité urgente de prendre des mesures afin de relancer les échanges économiques et commerciaux entre les deux Etats, et il faut préparer la visite à Séoul de Xi Jinping, prévue dans le courant de l’année.Sur sa lancée, la Chine pourrait aussi envisager d’écourter la quatorzaine obligatoire pour les voyageurs provenant de Corée du Sud, bien entendu si le gouvernement de chaque province l’accepte.Par ailleurs, les deux pays ont organisé, samedi, dans la ville chinoise de Qingdao, une réunion en face à face, la première du genre depuis le début de la crise sanitaire. L’occasion pour eux d’échanger sur les moyens d’élargir la coopération économique dans l’optique du voyage séoulien du président chinois.Enfin, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a affirmé, hier lors d’un point de presse, que son pays et la Corée du Sud poursuivraient activement leurs échanges et leur coopération dans divers domaines.