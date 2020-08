COVID-19 : 1ère progression à 2 chiffres des infections locales en 4 jours

Photo : YONHAP News

34 nouveaux cas de COVID-19 ont été identifiés dans le pays ces 24 dernières heures : 13 d’origine locale et 21 importés. C’est la première fois en quatre jours que le nombre quotidien d’infections locales enregistre une progression à deux chiffres.A Séoul, la contamination liée à un cluster détecté dans un café de l’arrondissement de Gangnam se poursuit de manière sporadique. Afin d’y faire face, les autorités sanitaires envisagent de mettre en place un nouveau protocole sanitaire dédié.La mairie de la capitale redoute quant à elle une contagion lors de petits rassemblements, en particulier les personnes âgées dans les lieux clos. Du coup, elle appelle à ne pas baisser la garde dans ces endroits et recommande fortement le port du masque et la distanciation physique.De son côté, le gouvernement a annoncé qu’il allait renforcer son contrôle sécuritaire sur les Vietnamiens en quatorzaine obligatoire. Une mesure envisagée suite à la fuite de certains d’entre eux de leur centre de confinement temporaire. Jusqu’à présent, quatre ressortissants vietnamiens ont été interdits de sortir du territoire pour cette raison.Autre dispositif annoncé : les personnes testées positives au COVID-19 et celles en auto-isolement pourront, elles aussi, se présenter au prochain Suneung, l’examen d’entrée à l’université, qui aura lieu le 3 décembre, et ce dans les établissements médicaux ou des endroits qui seront spécialement préparés.Il est également à noter que le nouveau coronavirus a fait une 12e victime à Séoul. Il s’agit d’un nonagénaire. Il est décédé hier, deux semaines après que son cas ait été confirmé.