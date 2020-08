Intempéries : Moon Jae-in demande des mesures préventives

Photo : YONHAP News

Le président de la République, Moon Jae-in, qui a interrompu ses vacances dans sa résidence privée dans le sud-est du pays, a réuni hier une conférence d’urgence des ministres et des chefs des organismes concernés. Au cœur des discussions : les moyens de faire face aux pluies torrentielles qui frappent le pays, en particulier la région centrale.Le chef de l’Etat a alors demandé aux participants de « prendre des mesures nécessaires, de manière préventive, quitte à ce qu’elles soient qualifiées d’excessives », et ce pour minimiser les dégâts et éviter notamment de nouvelles pertes humaines. Les intempéries de ces derniers jours ont déjà tué 15 personnes.Pour le locataire de la Maison bleue, les autorités concernées doivent rester sur le qui-vive face aux risques de glissement de terrain en montagne et d’inondations, entre autres.Enfin, Moon a préconisé que le gouvernement central et les collectivités locales touchées par les précipitations travaillent ensemble pour recenser les pertes et déclarer au plus vite les régions frappées comme zone sinistrée spéciale.