Intempéries : Chung Sye-kyun veut accélérer la déclaration des zones sinistrées spéciales

Photo : YONHAP News

Après le président de la République, le Premier ministre s’est à son tour exprimé sur les intempéries qui sévissent depuis plusieurs jours dans la région de Séoul et le centre du pays.Lors d’une nouvelle réunion, aujourd’hui, de la cellule anti-catastrophes, Chung Sye-kyun a d’abord regretté les pertes humaines. Il a ensuite donné des instructions au ministère de l’Intérieur pour que celui-ci examine le plus rapidement possible les propositions faites par les collectivités locales des trois provinces les plus durement touchées, à savoir celle de Gyeonggi et les deux de Chungcheong. Ces régions souhaitent être déclarées comme zone sinistrée spéciale.Les procédures à cet effet doivent se dérouler en plusieurs étapes avant que le chef de l’État ne les déclare. Le gouvernement compte ainsi accélérer le processus pour prendre une décision finale demain au plus tôt.Toujours au cours de cette réunion, Chung a souligné la nécessité de chercher des solutions fondamentales contre les dégâts des fortes précipitations, en tenant compte aussi du changement climatique. Il a par ailleurs demandé aux fonctionnaires de faire de leur mieux pour prévenir d’éventuelles pertes supplémentaires.