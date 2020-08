Les pluies torrentielles se poursuivent en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Les pluies diluviennes continuent de s’abattre sur le pays du Matin clair. Dans le nord de la province de Gyeonggi, le nord du Gangwon et à Seogwipo sur l'île de Jeju, 20 à 40 mm par heure sont tombées. Jusqu’à vendredi prochain, 400 mm de pluies au maximum sont attendus dans ces régions ainsi qu'à Séoul.Selon les autorités de sécurité contre les catastrophes, le pays a recensé jusqu’à ce matin 15 décès, 11 disparus et sept blessés. Sur tout le territoire, 1 587 habitants ont été sinistrés et 4 281 installations privées et publiques endommagées. Les dégâts devraient être encore plus lourds d’autant que les précipitations se poursuivront jusqu’à la semaine prochaine.Par ailleurs, les autorités militaires ont vérifié et confirmé une décharge d’eau effectuée par la Corée du Nord sur le barrage de Hwanggang, en amont de la rivière Imjin qui coule vers la Corée du Sud. Le royaume ermite était soupçonné, hier, d’avoir ouvert des vannes sans préavis.Par conséquent, la crue autour du pont Pilseung du côté sud de la frontière intercoréenne est montée à 5,06 mètres ce matin, alors qu’il dépasse rarement les deux mètres.D'après Yeo Sang-gi, le porte-parole du ministère de la Réunification, le gouvernement souhaite une coopération fondamentale avec le Nord pour le partage des données concernant les désastres naturels, d’autant que ce domaine est non politique et lié à la cause humanitaire.