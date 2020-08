Photo : YONHAP News

Le numéro un du Commandement stratégique des Etats-Unis a mis en garde contre les capacités militaires de la Corée du Nord et en particulier les missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) du régime de Kim Jong-un.Effectivement, dans un discours devant un colloque organisé hier, Charles Richard a affirmé que les essais de ces engins à longue portée pourraient faire peser une menace sur le continent américain.Selon l’amiral, le pays communiste poursuit son programme d’armement nucléaire, qu’il a qualifié d’illégal, et améliore aussi son système balistique. Il a également fait mention des menaces que représentent l’Iran, la Chine et la Russie.