Explosions à Beyrouth : pas de victimes sud-coréennes pour le moment

Photo : YONHAP News

Deux gigantesques explosions ont secoué, hier, le secteur du port de Beyrouth au Liban. Le bilan provisoire fait état d’au moins 73 morts et 3 700 blessés, mais parmi eux, aucun ressortissant sud-coréen n’a été identifié à ce stade.D’après le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, aussitôt après l’accident, son ambassade sur place s’est mise à vérifier la présence éventuelle d’expatriés parmi les victimes à l’aide de divers moyens, et elle poursuivra ces opérations avec le concours du gouvernement local. Le ministère a aussi promis son assistance consulaire, si nécessaire, en cas de dégâts matériels et humains infligés à ses ressortissants.Sachez que l’ambassade de Corée du Sud est située à environ sept kilomètres du lieu du drame. Deux fenêtres de son immeuble ont été endommagées. A noter également que pas moins de 140 sud-Coréens résident dans ce pays du Proche-Orient, sans oublier environ 280 soldats déployés pour soutenir les opérations de maintien de la paix de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL).