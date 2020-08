COVID-19 : le « drive-in » sud-coréen proche de devenir une norme internationale

Photo : KBS News

La norme portant sur la procédure de gestion du drive-in de dépistage, proposée par la Corée du Sud dans le cadre de sa lutte contre le COVID-19, a été adoptée, hier, comme un nouveau projet (NP) de l’Organisation internationale de normalisation (ISO).Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce extérieur, le document remis en avril dernier a été voté par les pays membres pendant trois mois. Afin d’être entériné, il faut l’approbation de plus de deux tiers des Etats membres et plus de cinq pays doivent recommander des experts qui participeront à l’élaboration de la norme.Pour que le procédé devienne une norme internationale (IS), il faut qu’il soit approuvé, dans l’ordre, comme projet de travail (WD), puis projet de comité (CD), projet de norme internationale (DIS), et enfin projet final de norme internationale (FDIS).Le service de drive-in permet d’effectuer une consultation médicale, de se faire prendre la température et de se faire prélever des échantillons pour un diagnostic du nouveau coronavirus, sans que la personne qui subit le test ne descende de son véhicule.