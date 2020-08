COVID-19 : Trump doute de la fiabilité des statistiques de la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le président américain a suggéré que les statistiques sud-coréennes du nouveau coronavirus n’étaient pas fiables, alors qu’il défend la gestion de la pandémie de son administration. Donald Trump a montré, lors d’un entretien accordé au site d’information Axios, des données indiquant que les Etats-Unis avaient un faible taux de décès par rapport aux cas confirmés.Le journaliste Jonathan Swan a répliqué que le taux de mortalité par rapport à la population était bien pire que la Corée du Sud et que l’Allemagne. Avant de préciser que, dans le pays du Matin clair, seulement 300 habitants sur 51 millions sont décédés à cause du COVID-19.Le locataire de la Maison blanche rétorquant « vous n’en savez rien » à plusieurs reprises, Swan lui a donc demandé s’il pensait que Séoul falsifiait ses chiffres. En retour, Trump a refusé de s’étendre davantage sur le sujet, en expliquant qu'il a une « très bonne relation avec le pays ».Le Washington Post et CNN ont tous deux renié la possibilité de déformation des statistiques de la part de la Corée du Sud.